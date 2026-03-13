「トキイロ」導入に合わせて本川越駅も改修西武鉄道は、新宿線で特急「小江戸」として運行している10000系「ニューレッドアロー」の後継として、2027年春から新車両「トキイロ」を導入します。池袋線では10000系の後継車両が特急専用の001系「ラビュー」となった一方、新宿線は座席の向きを変えることで一般車両にも充当可能なライナー型車両となります。この背景や「トキイロ」の詳細について、西武鉄道へ詳細をたずねました。