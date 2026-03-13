サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛の同書から、抜粋・再構成して特別公開します。「お前の企画って暗いから」CMプランナーになって、「超ヒットCMをガシガシ作るぞ！」と意気込んでいたのですが、そう簡単にはいきませ