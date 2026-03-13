オーストラリアで開催されている女子アジアカップは、グループステージが終了し、決勝トーナメントに突入した。準々決勝のカードは、中国×台湾、オーストラリア×北朝鮮、韓国×ウズベキスタン、そして日本×フィリピンだ。なでしこジャパンが４強に進めば、韓国×ウズベキスタンの勝者と相まみえる。韓国メディア『スポータルコリア』は、「またも日本！ 大韓民国vs.日本、歴代級の日韓戦が迫る...“逆転ドラマ”を成し遂