3月30日からスタートするNHK連続テレビ小説『風、薫る』。放送開始まで3週間を切り、公式Xアカウントでは続々とキャストのビジュアルが解禁されている。11日には、Aぇ! groupの佐野晶哉（23）が演じる「謎の青年」島田健次郎の役衣装姿が公開され、ファンから歓喜の声が溢れた。【写真あり】「長髪とメガネがやばい」反響が相次いだ佐野晶哉のビジュアル謎の青年・島田健次郎役の佐野晶哉に反響NHK朝ドラ『風、薫る』公式Xアカ