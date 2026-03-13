2025年5月18日、能登半島地震の被災地・石川県七尾市の仮設住宅の集会所で入居者に声をかけられる愛子さま（写真：代表撮影／共同通信社）（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]スクリーンの影に「あ、映っちゃう」…能登で見せた愛子さまの自然体な笑顔スクリーンの前を愛子さまがふと横切り、「あ、（シルエットが）映っちゃう」と小さく笑われた──。昨年5月、能登半島地震の被