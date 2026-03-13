生活保護制度では、収入は原則すべて収入認定の対象となり、控除額等を引いた後の金額分、生活保護費が減額されます。例外的に、収入として認定しない取り扱いが認められているものもあります。 本記事では、高校就学中のアルバイト収入について、収入認定除外の範囲について解説します。 高等学校等就学費 生活保護制度では、高校等で必要な費用を支援する制度があります。具体的には、「生業扶助」の「技能習得費