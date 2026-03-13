近年のレトロブームをきっかけに、再注目を集めているのがSONYのウォークマンだ。現代のウォークマンはよりハイエンド路線を歩み、最上位機種は38.5万円という価格帯にまで達している。ハイエンドオーディオの世界では、いまや70万円近い機種も珍しくなった。2000年代、「iPod」が一世を風靡して、世界のデジタルオーディオプレーヤー市場（以下、DAP）を完全に席巻した。当時の国内携帯オーディオ市場はAppleとソニーの2強が独走