「神生一人（しんじょうかずひと）」と名乗り、独自の説を展開、複数の女性に対し、性的暴行に及んでいた大野勝彦被告（当時65歳）の裁判が開かれている。大野被告の卑劣な手口について、ジャーナリストの渋井哲也氏が取材した。前編記事『「私のことをご主人様と言いなさい」…女性信者を洗脳し性暴力、「動波神術」を説く65歳の男が行った卑劣行為の数々【被害者が法廷で証言】』では被害女性たちの証言を詳報した。さらに大野被