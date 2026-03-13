日本たばこ産業株式会社（JT）は2026年3月3日、日本市場において新ブランドとなるリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」の販売開始を発表しました。火を使わず、煙もにおいも出ない「オーラルたばこ」の一種で、従来の喫煙文化に新しい風をもたらすことが期待されています。3月3日よりオンラインで先行発売されているほか、4月6日より全国のセブンｰイレブン、ローソン、NewDaysにて順次発売されます。「ノルディックスピリ