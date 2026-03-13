2025年12月に代官山 蔦屋書店にて、気鋭の批評家・福尾匠さんの新著『置き配的』の刊行を記念し、『イルカと否定神学』の著者である精神科医・斎藤環さんとのトークイベントが行われました。それぞれの視点から「人の健やかさに届く言葉」を模索するお二人の貴重な対話をお届けします。（初出：「群像」2026年3月号。転載にあたり一部表記を改めています。）否定神学批判をめぐって福尾最近『置き配的』（講談社、2025年）という