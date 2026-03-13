初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。「どうして○○したの？」と理由や目的を聞かれたときに、明確な理由や目的がなかった場合、「なんとなく」と返答することがありますが、この「なんとなく」は英語だとどのように表現するのでしょうか？ 覚えておきた