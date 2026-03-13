ポーランド出身の「イメージメーカー」マルタさん。自身のウェブサイトにある作品をパソコンで見せてくれた＝2025年12月3日、タイ・チェンマイ、金成隆一撮影 アジアの街々で出会ったデジタルノマドの働き方や暮らし方を伝えるルポ連載の第7話では、クリエーター系のスキルで旅をするデジタルノマドを紹介する。記者がタイ・チェンマイで出会った2人のクリエーターは、場所を変えることで感性を研ぎ澄まし、仕事の質を