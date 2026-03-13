「100m走クイズ」のワナ突然ですが、皆さんにクイズです。AさんとBさんが100m走で対決しました。その結果、AさんはBさんに10m差をつけて勝利しました。次に、BさんとCさんが100m走で対決しました。すると今度は、BさんがCさんに10m差をつけて勝利しました。AさんとCさんが100m走で対決した場合、AさんはCさんに何m差をつけて勝つでしょうか？（ただし、3人が走るスピードは常に一定とし、レースによってスピードの差はないものとし