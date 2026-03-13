巨額80兆円投資は始動したばかり。トランプ政権との重要なパイプ役として急浮上した政界の重鎮が、知られざる交渉の内幕を明かす。「高市支持表明」の裏事情日本からアメリカへ5500億ドル（約84兆円）を投融資する巨大プロジェクトが、ついに動き出した。日米両政府は2月18日、「第1弾」となる3事業を発表した。人工ダイヤモンド製造事業（900億円）、米国産原油輸出インフラ事業（3300億円）、AI用データセンター向けのガス火力発