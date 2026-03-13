「足の速い周東さんですよね！」。今回、WBCを初めて生観戦された愛子さまが、期待を込めてそう話された韋駄天が周東佑京（30才）だ。 【写真】イケメンぶりも人気！笑顔で球場を歩く、侍ジャパンの周東佑京選手。他、決起集会時のWBC日本代表選手たちの様子なども「愛子さまは2009年にテレビで第2回WBCをご覧になったことをきっかけに野球に関心を持たれ、その年の夏には神宮球場で初めてプロ野球を観戦されました。今回の天