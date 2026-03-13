突然ですが、「PR」の正式名称知っていますか？案外難しい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Public Relations」でした！PRとは「Public Relations」の略称です。企業や団体、個人などが、自分たちの活動や商品、サービスについて社会に広く伝え、理解や信頼を得るために行う情報発信や広報活動を指します。日本語では「広報」や「宣伝」と訳されることもありますが、本来は単なる広告ではなく、社会との良好な関係を