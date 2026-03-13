King ＆ Princeの永瀬廉が、3月13日放送のトーク番組『A−Studio＋』に出演する。約5年半ぶりの登場となり、同期や後輩、映画スタッフへの取材を通して素顔や俳優としての歩み、グループ活動への思いが語られる。【写真】グループを背負う覚悟を語った永瀬廉番組ではMCの藤ヶ谷太輔が、同期の西畑大吾（なにわ男子）と後輩の佐々木大光（KEY TO LIT）に取材。西畑とは現在も週1〜2回会うほどの関係で、誕生日には互いの家をサ