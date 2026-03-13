＜ザ・プレーヤーズ選手権初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第1ラウンドが進行している。【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、イーブンパーで折り返している。前半の9番で1メートル、後半10番で2メートル、11番で2.5メートルほどを沈めて