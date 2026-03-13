タレントのスザンヌが１０日付で自身のＳＮＳを更新。大学を卒業したことを報告した。「日本経済大学を卒業しました」と書き出し、「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と投稿。つづけて「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、仕事との両立をサポートしてくれた家族のお