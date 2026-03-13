【モデルプレス＝2026/03/13】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（講談社／3月17日発売）に掲載される写真の枚数が652枚というボリュームとなることがわかった。【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット◆櫻坂46オフショット写真集、未掲載カットも約300枚同書はFRIDAYに連載中のメンバー同士で撮影したオフショット企画『櫻撮』をまとめたもの。写真集に