筋肉が減ると、体は連鎖的に弱っていく タンパク質不足によって、体の中で最初に影響を受けやすいのが筋肉です。筋肉は、血糖値の調整や脂肪の燃焼、免疫や脳の働き、歩行力の維持など、全身の健康に深く関わっています。ここでは、筋肉が健康を支える4つの働きを紹介します。 【１】全身の健康を支える司令塔 近年の研究により、筋肉は体を動かすためだけの組織ではなく、全身の健康を調整する「内分泌臓器」のような役割