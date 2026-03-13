世界で最も人気の高い音楽認識アプリのひとつであるShazamが、ChatGPTとの統合を発表した。これにより、ユーザーはChatGPTの画面を離れることなく、再生中の楽曲をリアルタイムで特定できるようになる。たった17秒なのに誰も知らない──ネットを騒がせた"正体不明の曲"がついに判明【動画】ChatGPT上で「Shazam、この曲は何？」などのプロンプトを入力するだけで、ほぼ瞬時に楽曲名やアーティスト情報、ジャケット画像、試聴リン