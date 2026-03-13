過剰回内(オーバープロネーション)は万病のもと 回内しっぱなしだと足元が不安定に 過剰回内の方は足が常にゆるんだ状態で歩いているので、足元がグラグラで不安定です。そのため、足が上がらず、つまずきやすくなり、転倒の危険も増加。 また、不安定だから踏ん張ろうとすると脚に余計な力が入らなくなり、脚がむくんだり冷えたりします。さらには、足もとが安定していないせいで勢いよく蹴るように歩く