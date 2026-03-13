中東情勢の悪化は世界的にブームとなっている「抹茶」にも影響を及ぼしています。福岡県のお茶の名産地、八女市では、中東各国への茶葉の輸出がストップしてしまっています。 ■白野寛太記者「茶畑に来ています。きれいな緑色が一面に広がっています。」県内一の日本茶の産地、福岡県八女市の茶畑です。■大石茶園・大石賢一専務「全部、八女茶です。」まもなく茶葉の収穫が始まる時期で、出来は上々です。この畑では、採