元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーに率直な疑問をぶつけた。１１日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）は「グラビアを見ながら本音酒」がテーマ。森と中川アナのグラビア写真が紹介された。中川アナが美脚全開でポーズをとる写真に「スゴくないですか？」と突っ込んだ森に対し、中川アナは「これは一応、番組の衣装紹介っていうの