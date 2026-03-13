テレビ東京で13日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の最終話が放送される。【場面写真】なんかカワイイ！黄色い衣装を着こなす横山裕本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む