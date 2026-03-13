【ワシントン共同】米中央軍は12日、対イラン軍事作戦中、米軍のKC135空中給油機1機がイラク西部に墜落したとX（旧ツイッター）で発表した。友軍の空域で別の航空機1機も関与し、原因は敵からの攻撃や誤射ではないと説明した。