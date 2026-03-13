【ポートセントルーシー（米フロリダ州）共同】米大リーグは12日、各地でキャンプが行われ、メッツの千賀はフロリダ州ポートセントルーシーでブルペンに入り、捕手を立たせて投球した。次回のオープン戦登板は13日。カブスの今永とアストロズの今井はランニングなどで調整した。12日はオープン戦の日本選手出場はなかった。