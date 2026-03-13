【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の井端弘和監督は12日、ベネズエラと対戦する14日（日本時間15日）の準々決勝に山本由伸（ドジャース）が先発することを明らかにした。「いけるところまでいってほしい。先頭をきっちり抑えるのが重要」と期待を口にした。チームは試合会場のローンデポ・パークで初練習を行った。6日の1次リーグ初戦、台湾戦以来の登板となる山本はキャッチボールの後、ブ