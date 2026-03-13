神奈川県横浜市に誕生する没入型体験施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』の内覧会が12日行われ、内部が公開されました。横浜スタジアムのすぐ隣にオープンする大規模複合街区『BASEGATE横浜関内』の中にある『ワンダリア横浜』。人気アプリゲームを手がけるディー・エヌ・エーが企画運営していて、施設では驚きや不思議との出会いを臨場感のある映像とともに体験できるということです。来館者は6つのゾーンを巡ることができ