本日3月13日（金）、長嶋一茂と高橋茂雄（サバンナ）が路線バスを使って自由気ままな珍道中を繰り広げる人気企画『ザワつく！路線バスで寄り道の旅』の第23弾が放送。今回は、DAIGO、高島礼子、長谷川忍（シソンヌ）という豪華メンバーをゲストに迎え、一茂が幼少期に父・茂雄さんとともに訪れていたという成田山新勝寺へと向かう。一茂たち一行がやって来た成田山新勝寺は、毎年豪華有名人が参加する「節分会」でおなじみの名刹。