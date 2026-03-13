中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』より、中村倫也らメインキャストのクランクアップコメントが公開された。 参考：『DREAM STAGE』中村倫也とNAZEがまさかの“決別”最終回を前に訪れた最大の試練 本作は、K-POP業界を舞台に、元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、落ちこぼれ練習生たちによるボーイズグループ「NAZE」が夢に向かって奮闘する姿を描く青春音楽ドラ