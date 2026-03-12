健康診断で「白血球が少ない」と指摘された場合、病気ではないとわかればひとまず安心です。しかし、数値が低い状態が続く場合、感染症へのリスクが高まることもあります。白血球数を増やす直接的な方法はありませんが、栄養バランスの改善や感染症対策が重要です。今回は渡邉先生に、白血球減少時に気をつけるべきポイントや日常生活での対策について伺いました。 編集部 病気でないとわかった場合、少ない白血球数を増やすた