BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月5日～2026年3月16日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[リンダ ノスコワ] 2 - 1 [タリア ギブソン] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第9日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子シングルス準々決勝で、第14シードのリンダ ノスコワとタリア ギブソンが対戦した。第1セットはリン