毎日忙しすぎて「時間が足りない」と思ったことはないだろうか？実は、地球や月などの天体は、日々目に見えないほどわずかに動きを変えており、遠い未来には1日が25時間になるという。何億年というスケールで考える、地球と月の未来とは？※本稿は、宇宙物理学者の佐藤勝彦『眠れなくなる未来の宇宙のはなし』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。8億5000万年前は1日が約20時間だった何億年、何十億年先の地球と太陽の未