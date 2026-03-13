【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソフトバンクは、ダンスを“スポーツ”として応援する取り組みの一環として、新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇、および「お父さんダンサーになる」篇を3月13日からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開する。 ■キーワードは「動きだせば、景色は変わる。」 ソフトバンクは、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念のもとスポーツとテクノロ