畳製造販売店が手がける“畳”を使った和雑貨。 知識や経験を生かして作った、こだわりのバッグに枕などオリジナル。 い草の香りや肌触りとともに、癒しを演出します。 カステラをイメージした、四角のティッシュケース。 約20種類の“畳縁” の柄から選べる、コインケースもあります。 使っているのは、“畳”です。 去年3月、諫早市森山町にオープンした雑貨店『勝手商店 風