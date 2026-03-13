2026年3月11日、シンガポール華字メディア・聯合早報は、経済協力開発機構（OECD）の長期経済予測で今世紀後半にインドが中国を抜き世界最大の経済大国となり、中国が3位に後退する可能性があるとの見通しを報じた。記事は、OECDが昨年9月に公表した長期経済展望予測の内容を紹介。2021年米ドル購買力平価（PPP）ベースで、60年代にインドが世界最大の経済大国となり、今世紀末にはその経済規模が中国のほぼ2倍に達すると伝えた。