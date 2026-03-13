俳優の本仮屋ユイカ（38）が11日放送の日本テレビ系バラエティ『上田と女が吠える夜』（毎週水曜後9：00）に出演。電車内で気になってしまうことについて明かした。【写真】美スタイル輝くスタジオでの衣装を公開した38歳・本仮屋ユイカこの日は「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」のテーマで、出演者がそれぞれ“おひとりさま”事情のトークを繰り広げた。本仮屋は「人の動きがすごく気になって。電車に