きょう13日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、田村裕探偵が「逆再生しても同じに聞こえる言葉」を調査する。【番組カット】こちらも興味深い依頼…「ハゲの大群からハゲの父を見つけたい」依頼者である三重県の男性（35）は自分の声を録音して逆再生をするのが趣味。逆再生しても全く同じように聞こえる言葉を見つけてしまったそうで、世界初だと思うと言う。知りたくない