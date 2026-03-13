ソフトバンクが、ダンスをテーマにした新CMを13日よりソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開する。国内外で人気のアニソンダンスパフォーマンスユニット・REAL AKIBA BOYZのメンバー・龍、LDH史上最大規模のオーディションから誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）が登場する。【動画】REAL AKIBA BOYZ・龍、THE JET BOY BANGERZが出演するソフトバンク新CMダンスが競技として発展を遂げる