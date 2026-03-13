1dayコンタクトレンズ「ボシュロム アクアロックス（R）ワンデーUV シン」のイメージキャラクターを務めるNumber_i・平野紫耀が、17日放映開始の新CM「向き合うもの」編に出演する。【CMカット】横顔も美しい！瞳がきれいなNumber_i・平野紫耀CMでは、街並みを望む洗面所で、迷いを振り払うように顔を洗う平野の姿が。鏡のなかの自分に何かを問いかけるような表情から一転、内面を示すような世界にたたずみ、まっすぐなまなざ