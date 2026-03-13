明智光秀と羽柴（豊臣）秀吉らが戦った「山崎の合戦」の当日、秀吉が自身に近い武将に送った書状が見つかった。「明日出撃し、陣を構える」とあり、その日に戦が始まると想定していなかったことがうかがえる。合戦の舞台となった山崎（京都府大山崎町）から１０キロ以上離れた場所で書かれたとみられ、専門家は「秀吉は遅れて参戦した可能性が高い」としている。書状のサイズは縦１３・６センチ、横３９・３センチ。軸装された