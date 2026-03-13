元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、13日発売の講談社の写真週刊誌『FRIDAY』で、初の雑誌連載（不定期）をスタートした。タイトルは「中川安奈のFRIDAY Report」で、フリー1年目の中川が各界の著名人にインタビューをし、そこで得た学びを読者と共有していく。【写真】元NHK出身コンビ！神田愛花＆中川安奈第1回のゲストは、同じNHK出身のフリーアナウンサー・神田愛花（45）。共通点の多いふたりが、仕事観から恋愛