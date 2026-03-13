3年間のブランクを経て、守りではどこにも負けないという明徳義塾のスタイルが出来上がった。守りで崩れなかったら、どんなに相手が強くても勝負はできる。それが自信にもつながる。1996年（平8）に春夏とも甲子園出場を決めると、翌年も春選抜に出た。そのころに高知商のエースとなったのが藤川球児（現阪神監督）だった。明徳義塾にとって高知商は甲子園に行くための最大のライバル。高知商に勝たない限り、全国には行けない