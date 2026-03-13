岐阜県警交通企画課は、２月中の交通事故死者数が０人だったと発表した。１か月で交通事故の死者数が０人だったのは、統計が残る１９５２年以降、２０２０年４月に続く２回目の“快挙”で、県警は今後も啓発に力を入れる。２０年の年間交通事故死者数は４３人と１９５２年以降最少で、４月は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令された、交通量や人流の少ない月だった。一方、岐阜地方気象台の発表によると、今年２月は