アメリカのトランプ大統領は12日、6月に開幕するサッカーワールドカップにイランが出場することについて、「彼らの生命と安全を考えると適切ではない」とSNSに投稿しました。6月に開幕するサッカーワールドカップはアメリカ・カナダ・メキシコで共同開催され、出場を決めているイランは1次リーグ3試合をアメリカ国内で行う予定です。トランプ大統領は12日、SNSでイランの出場について「歓迎する」としつつも、「彼らの生命と安全を