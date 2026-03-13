ロッテの愛斗は11日のオリックスとのオープン戦で一軍の対外試合初出場を果たした。愛斗は春季キャンプ石垣島組スタートで、対外試合が始まってからもファームで過ごしていた。ファームでは3月5日のオイシックス戦で2本の適時打を含む3安打2打点2盗塁、7日の西武との春季教育リーグでも安打を放った。自身のここまでの打撃の状態については「普通っすね」と話す。◆ ブレずに長打を意識今季に向けても、シーズンオフはバット