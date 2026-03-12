Photo: Gabby Jones／Bloomberg（Getty Images） 2024年4月16日の記事を編集して再掲載しています。いいこと尽くめだ。スマホのバッテリー、最近あまり持たなくなってきたなって悩まされてませんか？ もしかすると、それ5Gの基地局のせいだったりするかもしれませんよ…。5Gの小型基地局が充実すると…New Scientistは、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者チームが発表した「Dens