ダンス＆ボーカルグループ・超特急が、フジテレビの動画配信サービス・FODで配信されるドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』のseason2(season1放送終了後、配信開始予定)に出演する。小笠原海本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。小笠原が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・丸井秀夫だ。都議会選挙の候補者が立会演説会を行ってい